https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html

Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией

Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 22.05.2024

Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией

Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:42

2024-05-22T12:42

2024-05-22T12:42

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской "Группой Полипластик". По материалам офиса Генпрокурора в суд заявлен иск о национализации шести предприятий, владельцами которых являются россияне. "Подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. "Группа Полипластик" - крупнейший в России и СНГ производитель полимерной трубной продукции, включает в себя несколько десятков предприятий.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html

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украина, россия, снг