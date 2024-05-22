https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 22.05.2024
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:42
2024-05-22T12:42
2024-05-22T12:42
украина
россия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской "Группой Полипластик". По материалам офиса Генпрокурора в суд заявлен иск о национализации шести предприятий, владельцами которых являются россияне. "Подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. "Группа Полипластик" - крупнейший в России и СНГ производитель полимерной трубной продукции, включает в себя несколько десятков предприятий.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, снг
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Генпрокурор: суд Украины изымет активы шести "связанных" с РФ предприятий
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской "Группой Полипластик".
По материалам офиса Генпрокурора в суд заявлен иск о национализации шести предприятий, владельцами которых являются россияне.
"Подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
"Группа Полипластик" - крупнейший в России и СНГ
производитель полимерной трубной продукции, включает в себя несколько десятков предприятий.