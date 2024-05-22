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Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 22.05.2024
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12:42 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 22.05.2024
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:42
2024-05-22T12:42
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской "Группой Полипластик". По материалам офиса Генпрокурора в суд заявлен иск о национализации шести предприятий, владельцами которых являются россияне. "Подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. "Группа Полипластик" - крупнейший в России и СНГ производитель полимерной трубной продукции, включает в себя несколько десятков предприятий.
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украина, россия, снг
Украина, Россия, СНГ
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией

Генпрокурор: суд Украины изымет активы шести "связанных" с РФ предприятий

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в среду, что через суд намерен взыскать в доход государства активы шести украинских предприятий, якобы связанных с российской "Группой Полипластик".
По материалам офиса Генпрокурора в суд заявлен иск о национализации шести предприятий, владельцами которых являются россияне.
"Подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
"Группа Полипластик" - крупнейший в России и СНГ производитель полимерной трубной продукции, включает в себя несколько десятков предприятий.
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