https://ria.ru/20240522/ukraina-1947576711.html

Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ

Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ

Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:23

2024-05-22T09:23

2024-05-22T09:23

специальная военная операция на украине

киев

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs. "Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", - говорится в публикации издания. По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины". Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947574506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире