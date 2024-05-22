Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
Foreign Affairs: Киев посоветовал украинцам готовиться к потерям территорий
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs.
"Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", - говорится в публикации издания.
По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины".
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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