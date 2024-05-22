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Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947576711.html
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:23
2024-05-22T09:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs. "Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", - говорится в публикации издания. По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины". Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947574506.html
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киев, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ

Foreign Affairs: Киев посоветовал украинцам готовиться к потерям территорий

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs.
"Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", - говорится в публикации издания.
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По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины".
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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