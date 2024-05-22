https://ria.ru/20240522/ukraina-1947576329.html

Захарова ответила на заявление Зеленского о Китае

Захарова ответила на заявление Зеленского о Китае - РИА Новости, 22.05.2024

Захарова ответила на заявление Зеленского о Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала крайне абсурдным желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:22

2024-05-22T09:22

2024-05-22T09:33

россия

москва

украина

мария захарова

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала крайне абсурдным желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии. Ранее в интервью агентству Reuters Зеленский заявил, что киевский режим хотел бы видеть Китай на конференции в Швейцарии. Пекин же неоднократно отмечал готовность участвовать в переговорах, где представлены и Россия, и Украина. В эфире радио Sputnik Захарова иронично сравнила это заявление Зеленского с безмерными требованиями старухи из пушкинской "Сказки о рыбаке и рыбке". "Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно... Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?", - сказала Захарова. Ранее Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://radiosputnik.ru/20240502/konferentsiya-1943576133.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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россия, москва, украина, мария захарова, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва