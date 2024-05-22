В МИД рассказали о финале для французских наемников на Украине
Дипломат Студенников: финал для наемников на Украине будет одинаково печальным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Финал для французских наемников и других иностранных боевиков на Украине будет одинаково печальным, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
В ответ на вопрос о данных о числе французских наемников на Украине собеседник агентства напомнил о мартовской статистике Минобороны, согласно которой с начала СВО на Украину прибыли 356 граждан Франции, 147 из них погибли.
"Известно, например, об ударе 16 января по пункту временной дислокации украинских войск и иностранных наемников под Харьковом, среди которых, по имеющимся сведениям, были десятки французов",- сказал он, добавив, что были и "другие факты гибели на Украине французских граждан, чей статус там как минимум вызывал вопросы".
"Показательно, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона теробороны Украины или формирования из них автономных подразделений. Подобные объявления можно найти и на главной странице сайта посольства Украины в Париже, и в социальных сетях. О какой-либо реакции местных правоохранительных органов на эти призывы к наемничеству - которое, кстати, считается в этой стране уголовно наказуемым деянием - ничего неизвестно", - добавил Студенников.
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При этом, по его словам, официальный Париж при всяком удобном случае обвиняет Россию в неких "манипуляциях" информацией.
"Французские власти пытаются всячески отрицать участие своих военнослужащих в конфликте на Украине и снимают с себя любую ответственность за действия своих граждан, "по собственной воле" сражающихся на стороне киевского режима. Франция, дескать, не может сдерживать подобные проявления демократической воли простых граждан, стремящихся помочь Украине. Оставим читателям право самим решать, чего здесь больше – преступного попустительства незаконным практикам или плохо замаскированного соучастия в вооруженном конфликте и преступлениях ВСУ", - заметил он.
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"В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы "прикрытиями" они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным", - заключил дипломат.