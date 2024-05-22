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Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак - РИА Новости, 22.05.2024
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08:04 22.05.2024 (обновлено: 08:08 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947568310.html
Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак
Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак - РИА Новости, 22.05.2024
Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак
Должность Владимира Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак, это исключено, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина",... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:04
2024-05-22T08:08
в мире
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Должность Владимира Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак, это исключено, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию."Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Медведчука, "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак

Медведчук: должность Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента в Киеве
Здание администрации президента в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Здание администрации президента в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Должность Владимира Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак, это исключено, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
"Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Медведчука, "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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В миреУкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Рада Украины
 
 
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