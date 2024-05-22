https://ria.ru/20240522/ukraina-1947568310.html

Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак

Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак - РИА Новости, 22.05.2024

Медведчук исключил, что должность Зеленского может занять Ермак

Должность Владимира Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак, это исключено, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина",... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:04

2024-05-22T08:04

2024-05-22T08:08

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Должность Владимира Зеленского не может занять его советник Андрей Ермак, это исключено, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию."Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Медведчука, "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины