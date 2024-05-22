https://ria.ru/20240522/ukraina-1947566013.html

МИД пообещал Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

МИД пообещал Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину - РИА Новости, 22.05.2024

МИД пообещал Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

В случае отправки на Украину французских войск Россия примет ответные меры далеко не только в политической плоскости, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:20

2024-05-22T07:20

2024-05-22T15:47

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В случае отправки на Украину французских войск Россия примет ответные меры далеко не только в политической плоскости, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников."Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону", — сказал он.Дипломат отметил, что хотя "все более воинственная риторика" президента Франции Эммануэля Макрона не находит широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у большинства французов, Москва не может не относиться к подобным заявлением всерьез.Как указал Студенников, участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав. При этом французские военные "станут законными целями" для российской армии."Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", — добавил дипломат.Собеседник выразил надежду на то, что в правящих кругах Франции возобладает "если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения"."Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", — заключил Студенников.Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Франции.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.Читайте в Дзен: Конец господства США: американские авианосцы лишили ключевого компонентаПлатите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок. Что просит Киев у Берлина

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946665011.html

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

https://ria.ru/20240522/frantsiya-1947559925.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, нато