https://ria.ru/20240522/ukraina-1947551833.html
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам
Работа по восстановлению электроснабжения ведется в Сумской области Украины после ударов по энергетическим объектам, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:37
2024-05-22T01:37
2024-05-22T02:33
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работа по восстановлению электроснабжения ведется в Сумской области Украины после ударов по энергетическим объектам, передает агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию.Как отмечает агентство, были нанесены удары по энергетическим объектам в Сумской области. "Ведется работа по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947326805.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам
УНИАН: власти Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам