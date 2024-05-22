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СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 22.05.2024 (обновлено: 02:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947551833.html
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам
Работа по восстановлению электроснабжения ведется в Сумской области Украины после ударов по энергетическим объектам, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:37
2024-05-22T02:33
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работа по восстановлению электроснабжения ведется в Сумской области Украины после ударов по энергетическим объектам, передает агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию.Как отмечает агентство, были нанесены удары по энергетическим объектам в Сумской области. "Ведется работа по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947326805.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам

УНИАН: власти Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи на Украине
Ремонт линий электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ремонт линий электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работа по восстановлению электроснабжения ведется в Сумской области Украины после ударов по энергетическим объектам, передает агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию.
Как отмечает агентство, были нанесены удары по энергетическим объектам в Сумской области.
Сотрудники пожарной службы Украины
Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры
21 мая, 07:46
"Ведется работа по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Вчера, 00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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