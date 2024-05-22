https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

Украина будет безлюдной и совсем не украинской

Украина будет безлюдной и совсем не украинской - РИА Новости, 22.05.2024

Украина будет безлюдной и совсем не украинской

Одним из наиболее знаковых и запоминающихся лозунгов постмайданной Украины, смысл которого Киев достаточно скрупулезно реализовывал в рамках своей внутренней... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:03

аналитика

россия

украина

киев

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947381056_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_10b251865f91ccdcaeb09d3b31eab6b6.jpg

Одним из наиболее знаковых и запоминающихся лозунгов постмайданной Украины, смысл которого Киев достаточно скрупулезно реализовывал в рамках своей внутренней политики, стала кричалка "Крым будет украинским или безлюдным!". Таким нехитрым способом пришедшие к власти националисты пытались донести до всех не принявших новый уклад, что с ними будет в случае, если с этих земель уйдет Россия. Очень быстро во фразе вместо полуострова стал упоминаться мятежный Донбасс, но это никак не поменяло основного посыла — на землях, которые Киев считал своими, все должны принять новый бандеровский уклад либо умереть.Историческая и неотвратимая карма Украины заключается в том, что все ее пожелания и проклятия в сторону соседей реализуются внутри самой Украины. Это правило работает без исключений.Крупнейшая металлургическая компания страны, холдинг "Арселор Миталл Кривой Рог", прекрасно известный любому советскому гражданину под названием "Криворожсталь", в ближайшее время может полностью остановить производство из-за нарастающих темпов мобилизации. В своем интервью британской Financial Times директор украинского подразделения Марио Лонгобардо сообщил, что в настоящий момент территориальные центры комплектования уже выгребли более трех с половиной тысяч сотрудников. С учетом, что на предприятии в целом трудятся 18 с половиной тысяч человек, бывшая "Криворожсталь" все ближе подходит к порогу физической неспособности обеспечивать все необходимые рабочие процессы в длинной цепочке производства, от добычи руды до выплавки стали с чугуном. В настоящий момент на место отправленных на фронт мужчин "Арселор Миттал" принимает на работу женщин, но откровенно признает, что это не панацея, а лишь костыль, чтобы не рухнуть в моменте.Оно и понятно, при всем уважении к женской половине человечества — на одних только морально-волевых качествах заменить горных мастеров, рабочих очистных забоев, проходчиков, операторов коксовых батарей и горновых невозможно. Здесь нужны и мощная профессиональная подготовка, и опыт, и изрядная физическая сила.Происходящее в Кривом Роге, как призма, отражает общие процессы в украинской промышленности и экономике."Арселор Миттал" — это крупнейшее профильное предприятие Украины, там еще советскими инженерами была продумана и выстроена полная производственная цепочка, от железорудных месторождений до горячих цехов и строительства локальных подстанций, обеспечивающих промышленного гиганта электроэнергией. На сегодняшний день средний объем производства составляет около шести миллионов тонн стали, пять с половиной миллионов тонн чугуна и пять миллионов тонн проката. Компания ориентирована на экспортные рынки, до 85 процентов ее продукции раньше уходило за рубеж, привнося в бюджет государства изрядную долю валютной выручки.Лонгобардо не рассказал британским журналистам, сколько сотрудников его предприятия в настоящий момент погибли или получили ранения, не позволяющие вернуться на сложное и тяжелое производство, но общие цифры можно определить по косвенным признакам и капелькам информации, просачивающейся из других источников.Например, энергетический оператор Украины, компания ДТЭК, в структуру которой входят крупнейшие тепловые электростанции страны, на своем сайте сообщает, что на фронт принудительно отправились более четырех тысяч его сотрудников, из них 650 уже погибли. Несложно высчитать процентное соотношение, держа в памяти усредненную пропорцию погибших и боевых санитарных потерь.Кстати, и "Арселор Миттал", и ДТЭК активно инвестируют деньги и ресурсы в войну. Из криворожской стали собираются защитные конструкции для ключевых агрегатов пока еще работающих электростанций. Вторые всю свою прибыль за 2023 год, а это 13,7 миллиарда гривен (31 миллиард рублей), направили на восстановление электросетей, обеспечивающих в том числе работу оборонных предприятий.Украинские и западные средства массовой информации и всевозможные лидеры общественного мнения очень любят рассказывать, что текущий демографический кризис на Украине, фактически катастрофа, спровоцирован вторжением России. Это чистой воды ложь, рассчитанная на краткость памяти аудитории.Автор этих строк в январе 2022 года, за полтора месяца до начала СВО, предметно изучал цифры рождаемости, опубликованные бюро государственной статистики Украины. Уже на тот момент на Украине на каждую сотню умерших приходилось всего 56 новорожденных. То есть страна вымирала с двойным ускорением, а коэффициент рождаемости на каждую украинку составлял чуть выше единицы.Можно вообще не быть погруженным в политические бури последних лет, но цифры рождаемости на Украине говорят красноречивее любых профессиональных киевских горлопанов и манипуляторов, у которых всегда виноват кто угодно, только не они сами.Исторический пик деторождения отмечен в 1991-м, то есть в момент распада Советского Союза, а времена это были не самые стабильные и сытные. В тот год на Украине на свет появились 657 тысяч детей, и далее до 2001-го этот показатель летел на дно, опустившись до отметки 376 тысяч. Затем, как и в России, начались "тучные нулевые", и график пошел вверх, к 2012-му поднявшись до 520 тысяч новых граждан. Это был последний мирный год Украины, в конце осени полыхнул Майдан — и судьба страны покатилась в тартарары. По итогам 2022 года украинки родили всего 209 тысяч детей, и есть серьезные основания полагать, что в эту статистику тихонько включили часть детей, рожденных за рубежом. Средний коэффициент рождаемости опустился до 0,7.Последняя перепись населения на Украине проводилась в далеком 2001 году еще в правление Кучмы. Тогда была зафиксирована цифра в 48 миллионов граждан. Все последующие руководители категорически отказывались проводить перепись, чтобы наружу не полезли невероятные "успехи" Украины, все далее уходящей по своему пути на Запад. Последние более-менее адекватные оценки численности населения страны относятся к 2020 году, когда, используя советскую методику анализа объемов производства муки и выпечки хлеба, получилось, что на Украине проживают порядка 32-34 миллионов человек. Да, Киев уже проводил так называемую АТО, но масштаб тех боевых действий и потерь по сравнению с СВО просто мизерный.По состоянию на январь этого года киевский Центр экономической стратегии оценивает количество украинцев, уехавших из страны, в 4,9 миллиона человек. Даже предельно ангажированные украинские источники пишут, что при максимально благоприятном сценарии назад вернутся от силы 1,2 миллиона, то есть еще 3,8 миллиона можно смело писать в чистую убыль.А 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о принудительной мобилизации, и Сеть заполнили ролики буквально вымерших улиц и городов. Из первоначального проекта убрали норму о демобилизации всех проведших полтора года на фронте, зато прописан порядок получения брони. Гражданам и особенно предприятиям вроде "Арселора" и ДТЭК вменяется в обязанность подать списки всех своих потенциально призывных сотрудников и указать, кто из них жизненно важен для сохранения производства. Далее эти данные через ТЦК должны уйти в киевский Генштаб, который после проверки передаст их в Министерство экономики для окончательного утверждения и составления списков тех, кому можно не ехать умирать под Крынками. По факту все данные остаются в ТЦК, ловцы которых ведут уже прицельную и точечную охоту за новым пушечным мясом, срок жизни которого от учебки до окопа на передовой составляет в среднем четыре месяца.Потому все описанное директором "Арселор Миттал" — это лишь логичная закономерность, удивление вызывает скорее тот факт, что случилось это так поздно. Националисты столько лет пытались сделать некогда цветущую Украину бандеровской или безлюдной. Признаем, наконец у них получилось.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html

https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

https://ria.ru/20240520/povestki-1947209905.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947133504.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, украина, киев, дтэк