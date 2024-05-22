https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html

Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ

Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ

Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:25

2024-05-22T03:25

2024-05-22T15:21

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей, утверждает Reuters.Согласно официальной статистике, на которую ссылается агентство, в мае число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось примерно на треть — с 154 тысяч до 96 тысяч.Опрошенные агентством россияне из числа покинувших Турцию или имеющие таких знакомых заявили, что чаще всего для переезда они выбирают Сербию и Черногорию. Среди прочих причин переезда они называют проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокую инфляцию в Турции, достигшую в апреле 70 процентов.Анкара в январе 2023 года ужесточила проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста такой ВНЖ не выдают.По официальным данным турецких властей, к январю 2024-го Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34 процента, до чуть более 100 тысяч.

https://realty.ria.ru/20240512/zhile-1945349378.html

https://radiosputnik.ru/20240504/denizbank-1943817710.html

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турция, сербия, черногория, украина, в мире, россия