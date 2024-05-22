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Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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03:25 22.05.2024 (обновлено: 15:21 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ
Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:25
2024-05-22T15:21
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей, утверждает Reuters.Согласно официальной статистике, на которую ссылается агентство, в мае число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось примерно на треть — с 154 тысяч до 96 тысяч.Опрошенные агентством россияне из числа покинувших Турцию или имеющие таких знакомых заявили, что чаще всего для переезда они выбирают Сербию и Черногорию. Среди прочих причин переезда они называют проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокую инфляцию в Турции, достигшую в апреле 70 процентов.Анкара в январе 2023 года ужесточила проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста такой ВНЖ не выдают.По официальным данным турецких властей, к январю 2024-го Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34 процента, до чуть более 100 тысяч.
https://realty.ria.ru/20240512/zhile-1945349378.html
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турция, сербия, черногория, украина, в мире, россия
Турция, Сербия, Черногория, Украина, В мире, Россия
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ

Reuters: россияне покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансовых трудностей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристы на набережной в Стамбуле
Туристы на набережной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Туристы на набережной в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей, утверждает Reuters.
Согласно официальной статистике, на которую ссылается агентство, в мае число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось примерно на треть — с 154 тысяч до 96 тысяч.
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Опрошенные агентством россияне из числа покинувших Турцию или имеющие таких знакомых заявили, что чаще всего для переезда они выбирают Сербию и Черногорию. Среди прочих причин переезда они называют проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокую инфляцию в Турции, достигшую в апреле 70 процентов.
Анкара в январе 2023 года ужесточила проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста такой ВНЖ не выдают.
По официальным данным турецких властей, к январю 2024-го Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34 процента, до чуть более 100 тысяч.
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4 мая, 10:26
 
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