https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ
Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:25
2024-05-22T03:25
2024-05-22T15:21
турция
сербия
черногория
украина
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252469_0:343:2943:1998_1920x0_80_0_0_d402c603ec9de9831ea544e76cfb6d6f.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияне, перебравшиеся в Турцию после начала спецоперации на Украине, стали массово переезжать в другие страны из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей, утверждает Reuters.Согласно официальной статистике, на которую ссылается агентство, в мае число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось примерно на треть — с 154 тысяч до 96 тысяч.Опрошенные агентством россияне из числа покинувших Турцию или имеющие таких знакомых заявили, что чаще всего для переезда они выбирают Сербию и Черногорию. Среди прочих причин переезда они называют проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокую инфляцию в Турции, достигшую в апреле 70 процентов.Анкара в январе 2023 года ужесточила проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста такой ВНЖ не выдают.По официальным данным турецких властей, к январю 2024-го Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34 процента, до чуть более 100 тысяч.
https://realty.ria.ru/20240512/zhile-1945349378.html
https://radiosputnik.ru/20240504/denizbank-1943817710.html
турция
сербия
черногория
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252469_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_bfcafae6443b3bcd595648d04799a37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сербия, черногория, украина, в мире, россия
Турция, Сербия, Черногория, Украина, В мире, Россия
Россияне массово переезжают из Турции, пишут СМИ
Reuters: россияне покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансовых трудностей