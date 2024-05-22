https://ria.ru/20240522/turizm-1947675337.html

МСП в сфере туризма привлекут дополнительно 30 млрд рублей кредитов

МСП в сфере туризма привлекут дополнительно 30 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 22.05.2024

МСП в сфере туризма привлекут дополнительно 30 млрд рублей кредитов

Около 30 миллиардов рублей смогут привлечь малые и средние предприятия, работающие в туриндустрии, благодаря запуску специального механизма "зонтичных"... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:15

2024-05-22T15:15

2024-05-22T15:15

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 30 миллиардов рублей смогут привлечь малые и средние предприятия, работающие в туриндустрии, благодаря запуску специального механизма "зонтичных" поручительств, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Заявление прозвучало во время его встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Для стимулирования индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов мы запустили отдельный лимит зонтичных механизмов, для того, чтобы предприниматели смогли до конца года получить 30 миллиардов рублей", — цитирует пресс-служба корпорации Исаевича. В рамках данного приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования МСП с основным ОКВЭД (класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"). Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка. В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий. "Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении. И по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты", — сказал Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20240522/prikame-1947659911.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, михаил мишустин, александр исаевич, корпорация мсп