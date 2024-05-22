https://ria.ru/20240522/tsb-1947652795.html

ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах

ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах - РИА Новости, 22.05.2024

ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах

Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:07

2024-05-22T14:07

2024-05-22T14:08

экономика

технологии

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц. "Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии", - говорится в сообщении регулятора. Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Вместе с тем в начале мая в колл-центре Сбербанка сообщили, что граждане могут переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240507/sberbank-1944291768.html

https://ria.ru/20240517/bank-1946741967.html

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экономика, технологии, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)