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ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах - РИА Новости, 22.05.2024
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14:07 22.05.2024 (обновлено: 14:08 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/tsb-1947652795.html
ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах
ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах - РИА Новости, 22.05.2024
ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах
Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:07
2024-05-22T14:08
экономика
технологии
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц. "Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии", - говорится в сообщении регулятора. Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Вместе с тем в начале мая в колл-центре Сбербанка сообщили, что граждане могут переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240507/sberbank-1944291768.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах

ЦБ: банки РФ не должны вводить суточные лимиты на переводы граждан самим себе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц.
"Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии", - говорится в сообщении регулятора.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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7 мая, 08:57
Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Вместе с тем в начале мая в колл-центре Сбербанка сообщили, что граждане могут переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей.
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ЭкономикаТехнологииСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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