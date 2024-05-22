https://ria.ru/20240522/tramp-1947558904.html
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе - РИА Новости, 22.05.2024
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе
Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:57
2024-05-22T04:57
2024-05-22T04:57
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует из опроса, проведённого компанией YouGov. По данным опроса, 50% опрошенных британцев считают, что вероятность ядерной войны возрастет в случае второго срока Трампа. При этом, британцы склонны пессимистично относиться к влиянию Трампа на международные отношения, 60% опрошенных говорят, что оно будет отрицательным. Также, согласно результатам опроса, 47% британцев считают, что возвращение Трампа в Белый дом ослабит англо-американские отношения. Опрос проводился с 7 по 8 мая среди 2072 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240522/tramp-1947557995.html
https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе
YouGov: 50% британцев считают, что при Трампе вероятность ядерной войны вырастет
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует из опроса, проведённого компанией YouGov.
По данным опроса, 50% опрошенных британцев считают, что вероятность ядерной войны возрастет в случае второго срока Трампа. При этом, британцы склонны пессимистично относиться к влиянию Трампа на международные отношения, 60% опрошенных говорят, что оно будет отрицательным.
Также, согласно результатам опроса, 47% британцев считают, что возвращение Трампа в Белый дом ослабит англо-американские отношения.
Опрос проводился с 7 по 8 мая среди 2072 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.