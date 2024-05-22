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Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе - РИА Новости, 22.05.2024
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04:57 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/tramp-1947558904.html
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе - РИА Новости, 22.05.2024
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе
Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:57
2024-05-22T04:57
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует из опроса, проведённого компанией YouGov. По данным опроса, 50% опрошенных британцев считают, что вероятность ядерной войны возрастет в случае второго срока Трампа. При этом, британцы склонны пессимистично относиться к влиянию Трампа на международные отношения, 60% опрошенных говорят, что оно будет отрицательным. Также, согласно результатам опроса, 47% британцев считают, что возвращение Трампа в Белый дом ослабит англо-американские отношения. Опрос проводился с 7 по 8 мая среди 2072 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240522/tramp-1947557995.html
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353
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе

YouGov: 50% британцев считают, что при Трампе вероятность ядерной войны вырастет

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует из опроса, проведённого компанией YouGov.
По данным опроса, 50% опрошенных британцев считают, что вероятность ядерной войны возрастет в случае второго срока Трампа. При этом, британцы склонны пессимистично относиться к влиянию Трампа на международные отношения, 60% опрошенных говорят, что оно будет отрицательным.
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Также, согласно результатам опроса, 47% британцев считают, что возвращение Трампа в Белый дом ослабит англо-американские отношения.
Опрос проводился с 7 по 8 мая среди 2072 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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