https://ria.ru/20240522/tramp-1947558904.html

Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе

Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе - РИА Новости, 22.05.2024

Опрос показал опасения британцев о начале ядерной войны при Трампе

Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T04:57

2024-05-22T04:57

2024-05-22T04:57

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дональд трамп

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Половина опрошенных британцев считает, что при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах вероятность ядерной войны вырастет, следует из опроса, проведённого компанией YouGov. По данным опроса, 50% опрошенных британцев считают, что вероятность ядерной войны возрастет в случае второго срока Трампа. При этом, британцы склонны пессимистично относиться к влиянию Трампа на международные отношения, 60% опрошенных говорят, что оно будет отрицательным. Также, согласно результатам опроса, 47% британцев считают, что возвращение Трампа в Белый дом ослабит англо-американские отношения. Опрос проводился с 7 по 8 мая среди 2072 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240522/tramp-1947557995.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html

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в мире, сша, дональд трамп