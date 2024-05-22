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ФБР планировало убить Трампа во время обыска, утверждает конгрессвумен - РИА Новости, 22.05.2024
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04:10 22.05.2024 (обновлено: 05:32 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/tramp-1947557995.html
ФБР планировало убить Трампа во время обыска, утверждает конгрессвумен
ФБР планировало убить Трампа во время обыска, утверждает конгрессвумен - РИА Новости, 22.05.2024
ФБР планировало убить Трампа во время обыска, утверждает конгрессвумен
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство экс-президента США Дональда Трампа, с таким утверждением выступила член палаты представителей... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:10
2024-05-22T05:32
в мире
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флорида
дональд трамп
джо байден
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фбр
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство экс-президента США Дональда Трампа, с таким утверждением выступила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин."Министерство юстиции (президента США Джо — Прим. Ред.) Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет", — написала она в социальной сети Х.Соответствующее заявление республиканка сделала после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование."Что республиканцы намерены с этим делать?" — задалась вопросом Грин. Сам экс-президент также отреагировал на сообщение об имевшемся у ФРБ разрешении на использование служебного оружия, обвинив в этом нынешнего американского лидера Джо Байдена."Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Между тем, в ФБР на запрос РИА Новости о праве на использование оружия при обыске в Мар-о-Лаго ответили, что речь идет о стандартном протоколе. "ФБР следовало стандартному протоколу в этом обыске, как мы и делаем при всех ордерах на обыски, включающих стандартное правило по ограничению использования смертельной силы", — заявил агентству представитель спецслужбы.Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось.
https://ria.ru/20240522/video-1947550462.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, фбр, конгресс сша
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, ФБР, Конгресс США
ФБР планировало убить Трампа во время обыска, утверждает конгрессвумен

Конгрессвумен Тейлор Грин: ФБР планировало убить Трампа в его доме во Флориде

© AP Photo / Patrick SemanskyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство экс-президента США Дональда Трампа, с таким утверждением выступила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Министерство юстиции (президента США Джо — Прим. Ред.) Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет", — написала она в социальной сети Х.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Соответствующее заявление республиканка сделала после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование.
"Что республиканцы намерены с этим делать?" — задалась вопросом Грин.
Сам экс-президент также отреагировал на сообщение об имевшемся у ФРБ разрешении на использование служебного оружия, обвинив в этом нынешнего американского лидера Джо Байдена.
"Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Между тем, в ФБР на запрос РИА Новости о праве на использование оружия при обыске в Мар-о-Лаго ответили, что речь идет о стандартном протоколе. "ФБР следовало стандартному протоколу в этом обыске, как мы и делаем при всех ордерах на обыски, включающих стандартное правило по ограничению использования смертельной силы", — заявил агентству представитель спецслужбы.
Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденМарджори Тейлор ГринФБРКонгресс США
 
 
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