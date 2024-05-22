https://ria.ru/20240522/tramp-1947553568.html

Американский экс-прокурор оценил шансы Трампа попасть в тюрьму

Американский экс-прокурор оценил шансы Трампа попасть в тюрьму - РИА Новости, 22.05.2024

Американский экс-прокурор оценил шансы Трампа попасть в тюрьму

Вероятность вынесения экс-президенту США Дональду Трампу тюремного приговора судом Нью-Йорка по делу о фальсификации деловой документации для выплаты денег за... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:30

2024-05-22T02:30

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Вероятность вынесения экс-президенту США Дональду Трампу тюремного приговора судом Нью-Йорка по делу о фальсификации деловой документации для выплаты денег за молчание является очень маленькой, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт. "Шансы, что президент Трамп будет приговорен к тюремному заключению по этому делу, даже в Нью-Йорке, очень и очень малы", - сообщил экс-прокурор агентству. По мнению Зиверта, сторона обвинения утверждает, что в деле экс-президента имела место фальсификация документа, хотя он не только не был сфальсифицирован, но и не составлялся Трампом. "Тот факт, что дело представлено окружным прокурором-демократом перед судьей-демократом в округе, который голосует за демократов и имеет присяжных-демократов непосредственно перед выборами, демонстрирует политический характер", - отметил экс-прокурор. Зиверт добавил, что суд на экс-президентом негативно отражается на судебной системе США и на стране в целом, а также подчеркнул, что дело против Трампа "вызывает отвращение". При этом бывший сотрудник американского минюста считает преждевременным оценивать вероятные исходы других дел, по которым судят Трампа, но указывает, что ни одно из них не отражает американское правосудие. Экс-президент США Дональд Трамп проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

https://ria.ru/20240522/video-1947550462.html

https://ria.ru/20240216/tramp-1927894183.html

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