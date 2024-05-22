Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
США увеличили поставки сырья из России
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на воинственную риторику, американцы стали закупать больше российских товаров. Ради этого даже сняли санкции с некоторых отраслей. О мотивах Вашингтона — в материале РИА Новости.
Слово и дело
США призывают весь мир к экономической блокаде "агрессора", прекращению всякой торговли. Сами ввели множество санкций. В частности, запретили поставки высокотехнологичного оборудования — например, для разведки и разработки нефтяных месторождений на глубоководных морских участках, на арктическом шельфе и в сланцевых пластах.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на устройство загрузки нефти в танкер на морской нефтеперерабатывающей платформе "Приразломная"
Вид на устройство загрузки нефти в танкер на морской нефтеперерабатывающей платформе "Приразломная"
Черный список постоянно обновляется. Так, 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.
Однако на поверку позиция США не такая уж радикальная. В марте взаимный товарооборот — 471 миллион долларов, следует из анализа данных Федеральной статслужбы, выполненного исследовательской компанией WorldCity.
В марте 2023-го, правда, было больше — на 25 процентов. Затем произошел спад, и с этой весны российский импорт резко увеличился.
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Золото не всегда блестит
Самым популярным товаром остаются удобрения — их закупили на 174 миллиона долларов.
"Причина — растущие цены на газ. Многие европейские производители удобрений разорились и закрыли производства. В итоге основными поставщиками на международный рынок оказались подсанкционные Россия и Беларусь", — объясняет основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Увеличился и импорт платины — до 93,7 миллиона долларов, то есть на 5,6%. Частей турбореактивных двигателей приобрели в 1,4 раза больше — на 7,9 миллиона, фанеры — почти в 12 раз — на 5,8 миллиона. Титана — в 3,7 раза, на 5,6 миллиона, кобальта — после годового перерыва закупили на миллион долларов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината
Металл необходим для изготовления высокоемких батарей смартфонов и электромобилей. "Такая продукция сейчас выступает драйвером европейской и американской промышленности. Но значительную долю рынка редкоземельных металлов занимает Китай, который не горит желанием поставлять такие стратегические материалы в США. Остается сотрудничать с Россией, даже если приходится отменять собственные санкции", — комментирует ситуацию доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.
Что касается экспорта, то это в основном лекарственные средства, главным образом вакцины. Поставки выросли вдвое — до 11,4 миллиона долларов.
"Очевидно, пока отказываться от таких жизненно важных товаров не стоит. Вместе с тем необходимо искать новых партнеров", — отмечает эксперт.
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Пищевых продуктов в марте отправили в Россию на восемь миллионов долларов, на треть больше. Медицинского оборудования — на треть меньше (на 3,2 миллиона). Ортопедической продукции — на 1,6 миллиона (минус 25 процентов), древесной целлюлозы — на 1,4 миллиона (плюс 35 процентов).
Осторожный подход
Аналитики сходятся в том, что жертвовать финансовыми интересами в угоду геополитическим Вашингтон не готов, но и терять лицо не собирается. Отсюда различные обходные схемы.
"Эмбарго не избежать — это элемент политики. Но есть еще бизнес-задачи, а также стратегическое сотрудничество, есть начатые проекты, которые надо продолжать для поступательного развития научно-технического прогресса всей планеты. Поэтому товарооборот будет медленно расти. Где-то снижаясь во время обострений, где-то увеличиваясь", — говорит Астафьев.
© AP Photo / Julie JacobsonОстановленная атомная электростанция "Индиан-Пойнт" в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США
© AP Photo / Julie Jacobson
Остановленная атомная электростанция "Индиан-Пойнт" в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США
Зайнуллин же полагает, что постепенно взаимная торговля сойдет на нет. Это подтверждает и американская статистика: экспорт упал на 41 процент, импорт — на 55 (год к году по данным за февраль).
Тем не менее специалисты уверены, что полностью закрыть "торговые шлюзы" не получится — в современной экономике слишком сильны международные связи.