https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России

Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России - РИА Новости, 22.05.2024

Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России

Несмотря на воинственную риторику, американцы стали закупать больше российских товаров. Ради этого даже сняли санкции с некоторых отраслей. О мотивах Вашингтона РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T11:03

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

товарооборот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на воинственную риторику, американцы стали закупать больше российских товаров. Ради этого даже сняли санкции с некоторых отраслей. О мотивах Вашингтона — в материале РИА Новости.Слово и делоСША призывают весь мир к экономической блокаде "агрессора", прекращению всякой торговли. Сами ввели множество санкций. В частности, запретили поставки высокотехнологичного оборудования — например, для разведки и разработки нефтяных месторождений на глубоководных морских участках, на арктическом шельфе и в сланцевых пластах.Черный список постоянно обновляется. Так, 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.Однако на поверку позиция США не такая уж радикальная. В марте взаимный товарооборот — 471 миллион долларов, следует из анализа данных Федеральной статслужбы, выполненного исследовательской компанией WorldCity.В марте 2023-го, правда, было больше — на 25 процентов. Затем произошел спад, и с этой весны российский импорт резко увеличился.Золото не всегда блеститСамым популярным товаром остаются удобрения — их закупили на 174 миллиона долларов."Причина — растущие цены на газ. Многие европейские производители удобрений разорились и закрыли производства. В итоге основными поставщиками на международный рынок оказались подсанкционные Россия и Беларусь", — объясняет основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Увеличился и импорт платины — до 93,7 миллиона долларов, то есть на 5,6%. Частей турбореактивных двигателей приобрели в 1,4 раза больше — на 7,9 миллиона, фанеры — почти в 12 раз — на 5,8 миллиона. Титана — в 3,7 раза, на 5,6 миллиона, кобальта — после годового перерыва закупили на миллион долларов.Металл необходим для изготовления высокоемких батарей смартфонов и электромобилей. "Такая продукция сейчас выступает драйвером европейской и американской промышленности. Но значительную долю рынка редкоземельных металлов занимает Китай, который не горит желанием поставлять такие стратегические материалы в США. Остается сотрудничать с Россией, даже если приходится отменять собственные санкции", — комментирует ситуацию доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.Что касается экспорта, то это в основном лекарственные средства, главным образом вакцины. Поставки выросли вдвое — до 11,4 миллиона долларов."Очевидно, пока отказываться от таких жизненно важных товаров не стоит. Вместе с тем необходимо искать новых партнеров", — отмечает эксперт.Пищевых продуктов в марте отправили в Россию на восемь миллионов долларов, на треть больше. Медицинского оборудования — на треть меньше (на 3,2 миллиона). Ортопедической продукции — на 1,6 миллиона (минус 25 процентов), древесной целлюлозы — на 1,4 миллиона (плюс 35 процентов).Осторожный подходАналитики сходятся в том, что жертвовать финансовыми интересами в угоду геополитическим Вашингтон не готов, но и терять лицо не собирается. Отсюда различные обходные схемы."Эмбарго не избежать — это элемент политики. Но есть еще бизнес-задачи, а также стратегическое сотрудничество, есть начатые проекты, которые надо продолжать для поступательного развития научно-технического прогресса всей планеты. Поэтому товарооборот будет медленно расти. Где-то снижаясь во время обострений, где-то увеличиваясь", — говорит Астафьев.Зайнуллин же полагает, что постепенно взаимная торговля сойдет на нет. Это подтверждает и американская статистика: экспорт упал на 41 процент, импорт — на 55 (год к году по данным за февраль).Тем не менее специалисты уверены, что полностью закрыть "торговые шлюзы" не получится — в современной экономике слишком сильны международные связи.

https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, товарооборот