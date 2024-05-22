https://ria.ru/20240522/tinkoff-1947556457.html

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для слепых

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для слепых - РИА Новости, 22.05.2024

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для слепых

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для людей с нарушениями зрения, сообщил РИА Новости представитель банка. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:27

2024-05-22T03:27

2024-05-22T03:27

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

всероссийское общество слепых

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для людей с нарушениями зрения, сообщил РИА Новости представитель банка. "Тинькофф" запускает тактильную дебетовую карту Tinkoff Black - первую в России банковскую карту, разработанную совместно со слабовидящими и незрячими клиентами, которая решает проблему их финансовой безопасности и удобства пользования банковскими продуктами. Партнером проекта стала платежная система "Мир", - сообщил представитель. На короткой стороне карты предусмотрена специальная выемка в форме волны, которая позволит не только найти ее, не глядя, но и правильно вставить в банкомат, а входящий в комплект специальный картхолдер тоже облегчит поиск карты. Повышенная контрастность и увеличенный шрифт помогут людям с нарушениями зрения и сложностями в восприятии цветов. Такие преимущества новой карты, по словам представителя "Тинькофф", положительно оценили эксперты Всероссийского общества слепых и респонденты фокус-групп в рамках пилотного тестирования. По словам представителя "Тинькофф", карта поможет снизить технологический разрыв, с которым сталкиваются клиенты с ограничениями зрения. Он пояснил, что бесконтактная оплата может быть технически доступна не на всех моделях телефонов, эмбоссинг - объемная печать цифр и букв на картах - все реже используется на банковском рынке по технологическим и экономическим соображениям, а шрифт Брайля знают не все люди с нарушениями зрения. "Тестовые образцы этой специальной карты прошли серьезную экспертизу на соответствие нашим критериям качества. Отдельно отмечу, что обновленный "пластик" решает важную проблему безопасности, ведь теперь владельцы карты могут самостоятельно и без сторонней помощи определить, какую именно карту им нужно использовать", - отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович. Карты выпускаются лимитированным тиражом, в дальнейшем, как отметили в "Тинькофф", их выпуск будет расширяться с учетом комментариев и потребностей клиентов. "При разработке тактильной карты мы увидели, как много еще предстоит сделать. Скоро мы планируем представить обновленные версии наших сервисов, разработанных с учетом потребностей всех клиентов. Без исключений", - добавила директор по развитию розничных сегментов, вице-президент "Тинькофф" Вера Лейченко.

https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html

https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html

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экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, всероссийское общество слепых