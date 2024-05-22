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В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России - РИА Новости, 22.05.2024
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09:29 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/tbilisi-1947577173.html
В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России
В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России - РИА Новости, 22.05.2024
В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России
Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:29
2024-05-22T09:29
в мире
тбилиси
россия
швейцария
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции интересов России при посольстве Швейцарии."Не зафиксированы", - сказали с дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.Там добавили, что им известно о двух задержанных россиянах во время митингов в Тбилиси, но информацией об их освобождении они не располагают.В Тбилиси прошли массовые уличные протесты против закона об иноагентах, который парламент принял в третьем чтении в минувший вторник. Небольшие митинги продолжаются в ежедневном режиме. МВД Грузии систематически публиковало информацию о задержаниях, среди них дважды были задержаны граждане России, а также другие иностранцы. В основном задержания проходили за хулиганство и неповиновение требованиям полиции.
https://ria.ru/20240521/gruziya-1947511931.html
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в мире, тбилиси, россия, швейцария, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Россия, Швейцария, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России

На митингах в Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСотрудники полиции и участники акции протеста против закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции и участники акции протеста против закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сотрудники полиции и участники акции протеста против закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции интересов России при посольстве Швейцарии.
"Не зафиксированы", - сказали с дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
Грузия - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Грузии обвинили чиновников США в шантаже
21 мая, 19:01
Там добавили, что им известно о двух задержанных россиянах во время митингов в Тбилиси, но информацией об их освобождении они не располагают.
В Тбилиси прошли массовые уличные протесты против закона об иноагентах, который парламент принял в третьем чтении в минувший вторник. Небольшие митинги продолжаются в ежедневном режиме. МВД Грузии систематически публиковало информацию о задержаниях, среди них дважды были задержаны граждане России, а также другие иностранцы. В основном задержания проходили за хулиганство и неповиновение требованиям полиции.
Акция протеста в Тбилиси против закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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В миреТбилисиРоссияШвейцарияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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