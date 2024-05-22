В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России
На митингах в Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСотрудники полиции и участники акции протеста против закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сотрудники полиции и участники акции протеста против закона об иноагентах у парламента Грузии в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции интересов России при посольстве Швейцарии.
"Не зафиксированы", - сказали с дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
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Там добавили, что им известно о двух задержанных россиянах во время митингов в Тбилиси, но информацией об их освобождении они не располагают.
В Тбилиси прошли массовые уличные протесты против закона об иноагентах, который парламент принял в третьем чтении в минувший вторник. Небольшие митинги продолжаются в ежедневном режиме. МВД Грузии систематически публиковало информацию о задержаниях, среди них дважды были задержаны граждане России, а также другие иностранцы. В основном задержания проходили за хулиганство и неповиновение требованиям полиции.