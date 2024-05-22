https://ria.ru/20240522/tbilisi-1947577173.html

В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России

В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России - РИА Новости, 22.05.2024

В Тбилиси не выявляли случаев нападения на журналистов из России

Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:29

2024-05-22T09:29

2024-05-22T09:29

в мире

тбилиси

россия

швейцария

протесты в грузии против закона об иноагентах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513335_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef38b81740fec63b3447aeda4d44945f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Случаев нападения на представителей российских СМИ в ходе митингов против закона об иноагентах в Тбилиси не зафиксировано, сообщили РИА Новости в секции интересов России при посольстве Швейцарии."Не зафиксированы", - сказали с дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.Там добавили, что им известно о двух задержанных россиянах во время митингов в Тбилиси, но информацией об их освобождении они не располагают.В Тбилиси прошли массовые уличные протесты против закона об иноагентах, который парламент принял в третьем чтении в минувший вторник. Небольшие митинги продолжаются в ежедневном режиме. МВД Грузии систематически публиковало информацию о задержаниях, среди них дважды были задержаны граждане России, а также другие иностранцы. В основном задержания проходили за хулиганство и неповиновение требованиям полиции.

https://ria.ru/20240521/gruziya-1947511931.html

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

тбилиси

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, россия, швейцария, протесты в грузии против закона об иноагентах