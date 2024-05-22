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СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо - РИА Новости, 22.05.2024
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10:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/svr-1947585942.html
СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо
СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо - РИА Новости, 22.05.2024
СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо
Американские государственные органы стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. чтобы исключить раскрутку темы... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:06
2024-05-22T10:06
в мире
словакия
россия
украина
роберт фицо
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американские государственные органы стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного "внешнего следа" в этом теракте, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Расследование теракта продолжается. В связи с этим примечательно, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии", - говорится в заявлении. "По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте", - отмечает пресс-бюро. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попали четыре пули, одна из них пробила желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, будучи не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против прекращения поставок вооружения на Украину. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД изначально говорило, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии сообщников.
https://ria.ru/20240522/svr-1947585131.html
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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо

СВР: США пытаются включиться в расследование покушения на премьера Словакии Фицо

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американские государственные органы стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного "внешнего следа" в этом теракте, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Расследование теракта продолжается. В связи с этим примечательно, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии", - говорится в заявлении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии
Вчера, 10:03
"По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте", - отмечает пресс-бюро.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попали четыре пули, одна из них пробила желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, будучи не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против прекращения поставок вооружения на Украину. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД изначально говорило, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии сообщников.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Состояние Фицо после покушения улучшается
20 мая, 12:48
 
В миреСловакияРоссияУкраинаРоберт ФицоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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