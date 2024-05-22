СВР: США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо
СВР: США пытаются включиться в расследование покушения на премьера Словакии Фицо
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американские государственные органы стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного "внешнего следа" в этом теракте, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Расследование теракта продолжается. В связи с этим примечательно, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии", - говорится в заявлении.
"По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в "нужное русло". Ставится задача исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более возможного "внешнего следа" в совершенном теракте", - отмечает пресс-бюро.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попали четыре пули, одна из них пробила желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, будучи не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против прекращения поставок вооружения на Украину. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД изначально говорило, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии сообщников.
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