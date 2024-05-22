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СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 22.05.2024
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10:03 22.05.2024 (обновлено: 10:04 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svr-1947585131.html
СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии
СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 22.05.2024
СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:03
2024-05-22T10:04
в мире
словакия
россия
сша
роберт фицо
мартин лютер кинг
улоф пальме
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР России данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и ЕС объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая с.г. показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", - говорится в заявлении. Отмечается, что преступление против Фицо "невольно наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима". "К счастью, глава правительства Словакии остался жив. За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты – ее адепты в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича", - отмечает СВР.
https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html
https://ria.ru/20240520/fitso-1947170826.html
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в мире, словакия, россия, сша, роберт фицо, мартин лютер кинг, улоф пальме, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Словакия, Россия, США, Роберт Фицо, Мартин Лютер Кинг, Улоф Пальме, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии

СВР: покушение на Фицо показывает, что глобалистские элиты переходят к террору

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки РФ.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР России данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и ЕС объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая с.г. показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что преступление против Фицо "невольно наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима".
"К счастью, глава правительства Словакии остался жив. За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты – ее адепты в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича", - отмечает СВР.
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В миреСловакияРоссияСШАРоберт ФицоМартин Лютер КингУлоф ПальмеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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