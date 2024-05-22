СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии
СВР: покушение на Фицо показывает, что глобалистские элиты переходят к террору
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки РФ.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР России данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и ЕС объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая с.г. показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", - говорится в заявлении.
Отмечается, что преступление против Фицо "невольно наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима".
"К счастью, глава правительства Словакии остался жив. За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты – ее адепты в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича", - отмечает СВР.
Состояние Фицо после покушения улучшается
20 мая, 12:48