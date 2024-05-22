https://ria.ru/20240522/svr-1947585131.html

СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии

СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 22.05.2024

СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:03

2024-05-22T10:03

2024-05-22T10:04

в мире

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россия

сша

роберт фицо

мартин лютер кинг

улоф пальме

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки РФ. "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР России данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и ЕС объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая с.г. показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", - говорится в заявлении. Отмечается, что преступление против Фицо "невольно наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима". "К счастью, глава правительства Словакии остался жив. За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты – ее адепты в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича", - отмечает СВР.

https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html

https://ria.ru/20240520/fitso-1947170826.html

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в мире, словакия, россия, сша, роберт фицо, мартин лютер кинг, улоф пальме, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз