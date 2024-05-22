https://ria.ru/20240522/svo-1947686574.html

Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять

Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять - РИА Новости, 22.05.2024

Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:51

2024-05-22T15:51

2024-05-22T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184616_0:275:3105:2022_1920x0_80_0_0_ccaa97fd50cb7418b297b1b2cf902cc9.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. "У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны", — написала она.Журналист уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. Она пообещала полностью опубликовать их вечером."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", — написала она.Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html

https://ria.ru/20240422/vsu-1941425633.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, маргарита симоньян