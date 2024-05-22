Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять
Симоньян опубликует список 500 украинских пленных, которых Киев не хочет менять
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"* у следственного изолятора в Еленовке
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"* у следственного изолятора в Еленовке
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.
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"У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны", — написала она.
Журналист уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. Она пообещала полностью опубликовать их вечером.
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", — написала она.
Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.