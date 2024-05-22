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Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 22.05.2024 (обновлено: 16:55 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svo-1947686574.html
Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять
Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять - РИА Новости, 22.05.2024
Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:51
2024-05-22T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. &quot;У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны&quot;, — написала она.Журналист уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. Она пообещала полностью опубликовать их вечером."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", — написала она.Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
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в мире, киев, украина, россия, маргарита симоньян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять

Симоньян опубликует список 500 украинских пленных, которых Киев не хочет менять

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"* у следственного изолятора в Еленовке
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов* у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"* у следственного изолятора в Еленовке
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.
«

"У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны", — написала она.

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Журналист уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. Она пообещала полностью опубликовать их вечером.
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", — написала она.
Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияМаргарита Симоньян
 
 
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