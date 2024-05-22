https://ria.ru/20240522/svo-1947681785.html

Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ

Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ

Украинские войска нанесли удар по частному сектору Макеевки с применением РСЗО, пострадала женщина, сгорел дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:43

2024-05-22T15:43

2024-05-22T15:43

в мире

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по частному сектору Макеевки с применением РСЗО, пострадала женщина, сгорел дом, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 12.02 по Макеевке было выпущено три снаряда РСЗО "Где-то в 12.00 я только с кухни зашёл в спальню, и между домами [произошел] мощный взрыв - и чёрное облако", - сказал местный житель Виктор. Собеседник добавил, что он выбежал на улицу к соседскому дому, получившему повреждения, оказал первую помощь соседке, у которой контузия и ранение, вызвал МЧС и скорую помощь. Один из частных домов в результате попадания практически полностью выгорел, на месте работают пожарные, локализуя очаги возгорания. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20231126/makeevka-1911892197.html

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)