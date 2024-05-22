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Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/svo-1947681785.html
Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ
Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ
Украинские войска нанесли удар по частному сектору Макеевки с применением РСЗО, пострадала женщина, сгорел дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:43
2024-05-22T15:43
в мире
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по частному сектору Макеевки с применением РСЗО, пострадала женщина, сгорел дом, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 12.02 по Макеевке было выпущено три снаряда РСЗО "Где-то в 12.00 я только с кухни зашёл в спальню, и между домами [произошел] мощный взрыв - и чёрное облако", - сказал местный житель Виктор. Собеседник добавил, что он выбежал на улицу к соседскому дому, получившему повреждения, оказал первую помощь соседке, у которой контузия и ранение, вызвал МЧС и скорую помощь. Один из частных домов в результате попадания практически полностью выгорел, на месте работают пожарные, локализуя очаги возгорания. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20231126/makeevka-1911892197.html
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
Жительница Макеевки была ранена из-за обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли частный сектор Макеевки, пострадала женщина, сгорел дом

© РИА Новости / Минобороны РФ Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по частному сектору Макеевки с применением РСЗО, пострадала женщина, сгорел дом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 12.02 по Макеевке было выпущено три снаряда РСЗО
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
26 ноября 2023, 07:32
"Где-то в 12.00 я только с кухни зашёл в спальню, и между домами [произошел] мощный взрыв - и чёрное облако", - сказал местный житель Виктор.
Собеседник добавил, что он выбежал на улицу к соседскому дому, получившему повреждения, оказал первую помощь соседке, у которой контузия и ранение, вызвал МЧС и скорую помощь.
Один из частных домов в результате попадания практически полностью выгорел, на месте работают пожарные, локализуя очаги возгорания.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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