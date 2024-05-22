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ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:38

2024-05-22T15:38

2024-05-22T15:55

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС". - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что ранее, на протяжении последних двух дней, было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.

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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс