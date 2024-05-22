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Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две авиабомбы - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 22.05.2024 (обновлено: 13:22 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svo-1947641528.html
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две авиабомбы
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две авиабомбы - РИА Новости, 22.05.2024
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две авиабомбы
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:21
2024-05-22T13:22
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах. Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24498 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16121 танк и другие боевые бронированные машины, 1307 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9740 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21915 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908704139.html
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в мире, технологии, россия, франция, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две авиабомбы

МО: ПВО России за сутки сбила 34 украинских беспилотника и две авиабомбы Hammer

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет зенитным ракетным комплексом на СВО
Военнослужащий управляет зенитным ракетным комплексом на СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий управляет зенитным ракетным комплексом на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24498 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16121 танк и другие боевые бронированные машины, 1307 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9740 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21915 единиц специальной военной автомобильной техники.
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