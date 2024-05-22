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Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР
Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у четырёх населённых пунктов в ДНР и отразили семь контратак у... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:19
2024-05-22T13:19
2024-05-22T13:19
донецкая народная республика
россия
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у четырёх населённых пунктов в ДНР и отразили семь контратак у ещё четырёх, потери противника составили до 420 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, они отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево и Уманское в ДНР. "Потери противника составили до 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП "Marder" производства ФРГ, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, а также два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947639926.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР
МО: группировка "Центр" отразила 7 контратак ВСУ, противник потерял 420 солдат