https://ria.ru/20240522/svo-1947640735.html

Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024

Российские военные группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у четырёх населённых пунктов в ДНР и отразили семь контратак у... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:19

2024-05-22T13:19

2024-05-22T13:19

донецкая народная республика

россия

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у четырёх населённых пунктов в ДНР и отразили семь контратак у ещё четырёх, потери противника составили до 420 солдат, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, они отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево и Уманское в ДНР. "Потери противника составили до 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП "Marder" производства ФРГ, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, а также два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947639926.html

https://ria.ru/20240522/sever-1947639064.html

донецкая народная республика

россия

семеновка (краматорск)

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донецкая народная республика, россия, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины