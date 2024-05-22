https://ria.ru/20240522/svo-1947638137.html

Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску

Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску - РИА Новости, 22.05.2024

Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску

Украинские войска перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к харьковскому Волчанску, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:24

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харьковская область

владимир рогов

виталий ганчев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к харьковскому Волчанску, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область", - сказал Рогов. В частности, по его словам, речь идет о 82-й отдельной десантной штурмовой бригаде ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2. Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946310402.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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волчанск

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в мире, россия, волчанск, харьковская область, владимир рогов, виталий ганчев, вооруженные силы украины