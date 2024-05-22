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Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 22.05.2024 (обновлено: 13:24 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svo-1947638137.html
Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску
Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску
Украинские войска перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к харьковскому Волчанску, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:09
2024-05-22T13:24
в мире
россия
волчанск
харьковская область
владимир рогов
виталий ганчев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к харьковскому Волчанску, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область", - сказал Рогов. В частности, по его словам, речь идет о 82-й отдельной десантной штурмовой бригаде ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2. Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946310402.html
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в мире, россия, волчанск, харьковская область, владимир рогов, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Владимир Рогов, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску

Рогов: украинские войска перебросили часть подразделений под Волчанск

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYУкраинская самоходная гаубица в Волчанском районе Харьковской области
Украинская самоходная гаубица в Волчанском районе Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Украинская самоходная гаубица в Волчанском районе Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к харьковскому Волчанску, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область", - сказал Рогов.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
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В частности, по его словам, речь идет о 82-й отдельной десантной штурмовой бригаде ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2.
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВолчанскХарьковская областьВладимир РоговВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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