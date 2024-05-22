ВС России освободили Клещеевку в ДНР
МО: подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Клещеевку в ДНР
Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Клещеевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Клещеевка в ДНР
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. Взятие села имеет большое значение. Здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР.
Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также по орудию М119 и L119.
Это не первый освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
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