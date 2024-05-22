https://ria.ru/20240522/svo-1947638016.html

ВС России освободили Клещеевку в ДНР

ВС России освободили Клещеевку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024

ВС России освободили Клещеевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:09

2024-05-22T14:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

клещеевка

константиновка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также по орудию М119 и L119.Это не первый освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

константиновка

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россия, донецкая народная республика, клещеевка, константиновка, вооруженные силы рф