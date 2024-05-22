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ВС России освободили Клещеевку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 22.05.2024 (обновлено: 14:09 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svo-1947638016.html
ВС России освободили Клещеевку в ДНР
ВС России освободили Клещеевку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
ВС России освободили Клещеевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:09
2024-05-22T14:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
клещеевка
константиновка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также по орудию М119 и L119.Это не первый освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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россия, донецкая народная республика, клещеевка, константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Константиновка, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Клещеевку в ДНР

МО: подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Клещеевку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Клещеевка в ДНР
Освобожденное село Клещеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Клещеевка в ДНР

Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. Взятие села имеет большое значение. Здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР.
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Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также по орудию М119 и L119.
Это не первый освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
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