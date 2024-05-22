ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова
ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков", — сказал собеседник агентства.
По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов.
"Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу", — добавил Лебедев.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.