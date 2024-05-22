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ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 22.05.2024 (обновлено: 13:37 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/svo-1947618213.html
ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова
ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова - РИА Новости, 22.05.2024
ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова
Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:05
2024-05-22T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две &quot;Герани&quot; сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков&quot;, — сказал собеседник агентства.По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов."Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу", — добавил Лебедев.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html
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вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков", — сказал собеседник агентства.

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По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов.
"Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу", — добавил Лебедев.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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