https://ria.ru/20240522/svo-1947618213.html

ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова - РИА Новости, 22.05.2024

ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:05

2024-05-22T12:05

2024-05-22T13:37

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Российские военные ударили дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков", — сказал собеседник агентства.По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов."Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу", — добавил Лебедев.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html

https://ria.ru/20240522/mo-1947615950.html

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вооруженные силы рф, россия, украина