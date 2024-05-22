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СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле - РИА Новости, 22.05.2024
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18:31 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/sunak-1947730550.html
СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле
СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о проведении очередных всеобщих выборов в стране в июле, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:31
2024-05-22T18:31
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о проведении очередных всеобщих выборов в стране в июле, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на источники. "Высокопоставленные источники сообщили Guardian, что Риши Сунак назначит днем проведение неожиданных досрочных выборов на июль", - говорится в статье. Ранее Сунак неоднократно заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". Они должны состояться не позднее января 2025 года. В начале мая Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html
https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле

Guardian: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании 4 июле

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о проведении очередных всеобщих выборов в стране в июле, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на источники.
«
"Высокопоставленные источники сообщили Guardian, что Риши Сунак назначит днем проведение неожиданных досрочных выборов на июль", - говорится в статье.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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21 мая, 19:27
Ранее Сунак неоднократно заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". Они должны состояться не позднее января 2025 года.
В начале мая Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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