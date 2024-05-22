https://ria.ru/20240522/sunak-1947730550.html

СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле

СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о проведении очередных всеобщих выборов в стране в июле, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:31

2024-05-22T18:31

2024-05-22T18:31

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риши сунак

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о проведении очередных всеобщих выборов в стране в июле, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на источники. "Высокопоставленные источники сообщили Guardian, что Риши Сунак назначит днем проведение неожиданных досрочных выборов на июль", - говорится в статье. Ранее Сунак неоднократно заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". Они должны состояться не позднее января 2025 года. В начале мая Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.

https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html

https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html

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в мире, великобритания, риши сунак