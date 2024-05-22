https://ria.ru/20240522/sumy-1947563399.html
В Сумах началось восстановление электроснабжения, сообщили СМИ
В Сумах началось восстановление электроснабжения, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
В Сумах началось восстановление электроснабжения, сообщили СМИ
Восстановление электроснабжения началось в городе Сумы на Украине, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:33
2024-05-22T06:33
2024-05-22T06:33
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Восстановление электроснабжения началось в городе Сумы на Украине, сообщает украинский "24-й канал". Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что город Сумы остался без электроэнергии из-за удара ВС РФ. "В Сумах начали восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266639.html
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В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Сумах началось восстановление электроснабжения, сообщили СМИ
"24-й канал": в Сумах началось восстановление электроснабжения