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В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 22.05.2024 (обновлено: 05:34 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/sumy-1947558218.html
В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара
В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара - РИА Новости, 22.05.2024
В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара
Город Сумы на Украине остался без электроэнергии из-за удара, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:25
2024-05-22T05:34
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Город Сумы на Украине остался без электроэнергии из-за удара, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. &quot;В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электроэнергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру&quot;, — говорится в сообщении Дрозденко в Telegram-канале.Ранее агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию сообщало, что после ударов по энергетическим объектам ведется работа по восстановлению электроснабжения в Сумской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html
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в мире, сумы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара

Глава Сумской ОВА Дрозденко: город после удара остался без света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Город Сумы на Украине остался без электроэнергии из-за удара, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
«

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электроэнергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении Дрозденко в Telegram-канале.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию сообщало, что после ударов по энергетическим объектам ведется работа по восстановлению электроснабжения в Сумской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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