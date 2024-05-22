https://ria.ru/20240522/sumy-1947558218.html

В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара

В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара - РИА Новости, 22.05.2024

В Сумах заявили об отсутствии света в городе после удара

Город Сумы на Украине остался без электроэнергии из-за удара, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T04:25

2024-05-22T04:25

2024-05-22T05:34

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Город Сумы на Украине остался без электроэнергии из-за удара, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. "В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электроэнергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении Дрозденко в Telegram-канале.Ранее агентство УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию сообщало, что после ударов по энергетическим объектам ведется работа по восстановлению электроснабжения в Сумской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html

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в мире, сумы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины