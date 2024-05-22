СМИ: Белый дом нашел себе новую "Украину"

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Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении вместо Украины
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в выделении кенийской армии средств, которые могли достаться Киеву, пишет Politico.
В начале мая Белый дом, пользуясь чрезвычайными президентскими полномочиями, одобрил пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов. На эти деньги армия Кении развернет в Гаити миротворческие войска для борьбы с бандитизмом.
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"Вооруженные силы проводят внутреннюю инвентаризацию, чтобы понять, что они могут "придержать" для Гаити. Таким образом, между Украиной и Гаити создается борьба за ресурсы США", — заявил член Республиканской партии, пожелавший остаться неназванным.
По данным издания, американские чиновники недовольны, что помощь для двух стран идет из одних и тех же источников. Более того, республиканцы сомневаются, что план Вашингтона по Гаити приведет к успеху, поскольку в нем не указаны конкретные сроки и не ясно, сколько еще средств США выделят на урегулирование кризиса.
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"Предыдущие интервенции в Гаити все как одна — полный провал. Они лишь ухудшили положение гаитянского народа", — цитирует Politico сенатора Джима Риша.
Ожидается, что первые кенийские войска прибудут на остров Гаити 23 мая, в тот же день, когда президент Кении Уильям Руто встретится с высшими должностными лицами США в Вашингтоне.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.