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Гинцбург исключил изменение состава "Спутника V" из-за варианта FLiRT
Гинцбург исключил изменение состава "Спутника V" из-за варианта FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024
Гинцбург исключил изменение состава "Спутника V" из-за варианта FLiRT
Необходимости менять состав вакцины от коронавируса "Спутник V" в связи с распространением варианта FLiRT на сегодняшний день нет, спектр антител, который... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:06
2024-05-22T04:06
2024-05-22T04:06
общество
россия
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Необходимости менять состав вакцины от коронавируса "Спутник V" в связи с распространением варианта FLiRT на сегодняшний день нет, спектр антител, который образуется при иммунизации данной вакциной шире, чем после других препаратов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что, согласно данным международной базы GISAID, в странах мира отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам "FLiRT". По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире. В России выявлены случаи заболевания вариантом FLiRT, однако доминирующим по-прежнему остаётся омикрон. "Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет", - сказал Гинцбург. Он пояснил, что нужно будет посмотреть, как вакцина действует при данном варианте, и исходя из этого принимать дальнейшие решения. При этом спектр антител, который вырабатывается у человека после иммунизации "Спутником" шире, чем после других вакцин, отметил Гинцбург.
https://ria.ru/20240506/putin-1944178577.html
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общество, россия, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Александр Гинцбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Гинцбург исключил изменение состава "Спутника V" из-за варианта FLiRT
Гинцбург: необходимости менять состав "Спутника V" из-за варианта FLiRT нет