https://ria.ru/20240522/spetsoperatsiya-1947724730.html

Спецоперация, 22 мая: российские военные взяли под контроль Клещеевку

Спецоперация, 22 мая: российские военные взяли под контроль Клещеевку - РИА Новости, 22.05.2024

Спецоперация, 22 мая: российские военные взяли под контроль Клещеевку

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, участии Франции в конфликте на Украине и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:54

2024-05-22T17:54

2024-05-22T18:11

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

мария львова-белова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, участии Франции в конфликте на Украине и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Российские военные взяли под контроль КлещеевкуПодразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Украинские потери за сутки составили в совокупности до 1330 человек. Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника в Харьковской области, улучшили свое положение и группировки на других направлениях. Силы ПВО сбили снаряды РСЗО "Град" и ракеты "Харм" над Белгородской областьюСилы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Калужской, сообщили в Минобороны. Также системы ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью. Около 11.30 мск над регионом были сбиты два беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты "Харм". Заправщик пострадал после атаки дроном ВСУ в ГрайворонеОдин человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма", — написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь. Кроме того, полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. На месте работают оперативные службы. МИД: участие Франции в конфликте на Украине повысит рискиУчастие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. "Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", — подчеркнул он. Студенников добавил, что французские военные станут законными целями для российских вооруженных сил. "Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал дипломат. "Хочется надеяться, что во французских правящих элитах все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения. Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", — заключил он.За время СВО 70 детей вернулись к родным и близкимОчередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Сегодня по поручению президента воссоединяем очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Это группа из шести мальчиков от 6 до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину", — сказала она.Омбудсмен отметила, что в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий."Воссоединение прошло при нашем содействии и посреднической миссии государства Катар. Этому событию предшествовала большая работа всех участников переговорного процесса, дипломатов, сотрудников посольства Катара в России, аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны", — добавила Львова-Белова. По ее словам, за период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись в Россию. Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам за госизменуЗабайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. В октябре 2023 года ведомство сообщало о задержании этой женщины. Уточнялось, что, выполняя задания украинской спецслужбы, она собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений российской армии, которые готовились к отправке в зону СВО. "Забайкальский краевой суд признал женщину виновной по статье 275 УК России (государственная измена) и приговорил к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год", — рассказали в пресс-службе УФСБ. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, белгородская область, украина, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, забайкальский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)