https://ria.ru/20240522/sovfed-1947614456.html

Совфед одобрил закон о создании реестра должников по алиментам

Совфед одобрил закон о создании реестра должников по алиментам - РИА Новости, 22.05.2024

Совфед одобрил закон о создании реестра должников по алиментам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:56

2024-05-22T11:56

2024-05-22T12:29

общество

жилье

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Замглавы министерства юстиции Андрей Логинов в ходе заседания конституционного комитета во вторник отмечал, что в этом реестре рискуют появиться 133 тысячи человек. По его словам, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников и их "недостойное поведение": речь будет идти о тех, кто уже разыскиваются, либо о тех, кто привлекаются по "соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату". В октябре прошлого года правительство внесло в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. "В целях создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект федерального закона... предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России (Федеральной службы судебных приставов - ред.). В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - говорится в пояснительной записке. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск. О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html

https://ria.ru/20240520/deti-1947173468.html

https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

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общество, жилье, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф