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Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты - РИА Новости, 22.05.2024
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10:23 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/sovfed-1947589744.html
Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты
Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты - РИА Новости, 22.05.2024
Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты
Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:23
2024-05-22T10:23
политика
россия
олег савельев
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
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политика, россия, олег савельев, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Олег Савельев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты

Совфед досрочно освободил Савельева от должности аудитора Счетной палаты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Савельев
Олег Савельев - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления.
Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин.
Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
Сенатор Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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