https://ria.ru/20240522/sovfed-1947589744.html

Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты

Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты - РИА Новости, 22.05.2024

Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты

Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:23

2024-05-22T10:23

2024-05-22T10:23

политика

россия

олег савельев

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.

https://ria.ru/20231002/ryzhkov-1900071762.html

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политика, россия, олег савельев, владимир путин, совет федерации рф