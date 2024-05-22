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Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда - РИА Новости, 22.05.2024
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15:29 22.05.2024 (обновлено: 15:56 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/sok-1947678177.html
Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда
Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда - РИА Новости, 22.05.2024
Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures. Рост цен объясняется... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:29
2024-05-22T15:56
экономика
бразилия
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures. Рост цен объясняется неблагоприятным прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии, которая является их главным производителем в мире, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По данным ICE Futures, по итогам торгов на американской бирже во вторник цена на замороженный концентрат апельсинового сока подскочила до 4,56 доллара примерно за 450 грамм с 4,46 доллара днем ранее, достигнув нового исторического рекорда. "Фундаментальный фактор роста цены фьючерсов на апельсиновый сок — Бразилия озвучила неблагоприятный прогноз по производству апельсинов в текущем сезоне. Предполагается, что будет собрано на 24% меньше апельсинов, чем в предыдущем сезоне. Это будет самый низкий урожай с 1989 года", - сказала Рокотянская. Она напомнила, что страна занимает первое место в мире по производству этого продукта с долей в 34%. При этом сейчас цены на фьючерсы могут расти еще и из-за технического фактора, добавила эксперт. "Фьючерсы пробили важный уровень сопротивления. У таких уровней обычно нарастает объем коротких позиций. Игроки рассчитывают, что цена пойдет вниз. Когда цена, наоборот, резко пробивается наверх, то происходит массовое закрытие коротких сделок. Закрытие такой сделки предполагает совершение обратного действия — покупки", - отметила аналитик.
https://ria.ru/20240416/kakao-1940397874.html
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экономика, бразилия, бкс мир инвестиций
Экономика, Бразилия, БКС Мир инвестиций
Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда

Цены на апельсиновый сок в мире достигли рекорда на фоне проблем с урожаем

© Pixabay / Steve Buissinne Сок
Сок - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Pixabay / Steve Buissinne
Сок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures. Рост цен объясняется неблагоприятным прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии, которая является их главным производителем в мире, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
По данным ICE Futures, по итогам торгов на американской бирже во вторник цена на замороженный концентрат апельсинового сока подскочила до 4,56 доллара примерно за 450 грамм с 4,46 доллара днем ранее, достигнув нового исторического рекорда.
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"Фундаментальный фактор роста цены фьючерсов на апельсиновый сок — Бразилия озвучила неблагоприятный прогноз по производству апельсинов в текущем сезоне. Предполагается, что будет собрано на 24% меньше апельсинов, чем в предыдущем сезоне. Это будет самый низкий урожай с 1989 года", - сказала Рокотянская. Она напомнила, что страна занимает первое место в мире по производству этого продукта с долей в 34%.
При этом сейчас цены на фьючерсы могут расти еще и из-за технического фактора, добавила эксперт. "Фьючерсы пробили важный уровень сопротивления. У таких уровней обычно нарастает объем коротких позиций. Игроки рассчитывают, что цена пойдет вниз. Когда цена, наоборот, резко пробивается наверх, то происходит массовое закрытие коротких сделок. Закрытие такой сделки предполагает совершение обратного действия — покупки", - отметила аналитик.
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