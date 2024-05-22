Ефимов: Москва и "Дом.РФ" совместно анализируют отечественный софт
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Результаты опроса пользователей российских программных продуктов послужат основой для рекомендаций по разработке программ поддержки отечественных ИТ-вендоров в сфере строительства и проектирования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Развитие российских ИТ-решений произошло благодаря уходу западных вендоров с рынка и процессу импортозамещения. Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он отметил, что результаты отчета обнародуют 11 июня на стратегической сессии "Переход на ТИМ для застройщиков". Как уточняется в пресс-релизе, мероприятие организует "Дом.РФ" при поддержке Минстроя и столичного департамента градостроительной политики на площадке "Мосстройинформ".
В число важных задач московского градостроительного комплекса входит максимальная поддержка игроков рынка, подчеркнул глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, добавив, что для этого нужно создать работающую нормативную базу и проработать практические аспекты.