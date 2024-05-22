https://ria.ru/20240522/soft-1947538817.html

Ефимов: Москва и "Дом.РФ" совместно анализируют отечественный софт

Ефимов: Москва и "Дом.РФ" совместно анализируют отечественный софт - РИА Новости, 22.05.2024

Ефимов: Москва и "Дом.РФ" совместно анализируют отечественный софт

Результаты опроса пользователей российских программных продуктов послужат основой для рекомендаций по разработке программ поддержки отечественных ИТ-вендоров в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:05

2024-05-22T14:05

2024-05-22T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Результаты опроса пользователей российских программных продуктов послужат основой для рекомендаций по разработке программ поддержки отечественных ИТ-вендоров в сфере строительства и проектирования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Развитие российских ИТ-решений произошло благодаря уходу западных вендоров с рынка и процессу импортозамещения. Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он отметил, что результаты отчета обнародуют 11 июня на стратегической сессии "Переход на ТИМ для застройщиков". Как уточняется в пресс-релизе, мероприятие организует "Дом.РФ" при поддержке Минстроя и столичного департамента градостроительной политики на площадке "Мосстройинформ".В число важных задач московского градостроительного комплекса входит максимальная поддержка игроков рынка, подчеркнул глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, добавив, что для этого нужно создать работающую нормативную базу и проработать практические аспекты.

https://ria.ru/20240521/tonnel-1947292982.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва