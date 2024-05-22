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Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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08:44 22.05.2024 (обновлено: 10:58 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ
Испания присоединится к Ирландии и Норвегии и признает палестинское государство 22 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:44
2024-05-22T10:58
в мире
испания
ирландия
норвегия
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Испания присоединится к Ирландии и Норвегии и признает палестинское государство 22 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."Правительства Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности", — указано в материале.В свою очередь, правительство Норвегии сообщило, что Осло официально признал Палестину в качестве государства.По данным Politico, пока не ясно, присоединятся ли Бельгия, Словения и Мальта к признанию палестинского государства в среду.В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он пригрозил странам, признавшим арабскую республику, "тяжелыми последствиями"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — подчеркнул он.Сейчас Палестину признают девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014-м.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023 года в регионе начались очередные боевые столкновения. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в палестинском секторе Газа погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, испания, ирландия, норвегия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Испания, Ирландия, Норвегия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ

Politico: Испания и Норвегия примут решение о признании Палестины 22 мая

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Испания присоединится к Ирландии и Норвегии и признает палестинское государство 22 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Правительства Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности", — указано в материале.
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В свою очередь, правительство Норвегии сообщило, что Осло официально признал Палестину в качестве государства.
По данным Politico, пока не ясно, присоединятся ли Бельгия, Словения и Мальта к признанию палестинского государства в среду.
В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он пригрозил странам, признавшим арабскую республику, "тяжелыми последствиями".
«
"Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — подчеркнул он.
Сейчас Палестину признают девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014-м.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
В октябре 2023 года в регионе начались очередные боевые столкновения. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в палестинском секторе Газа погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИспанияИрландияНорвегияЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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