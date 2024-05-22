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Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.05.2024
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12:28 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/shvetsiya-1947624259.html
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.05.2024
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины
Шведское правительство и партия "Шведские демократы" достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Украины на сумму 6,5 миллиарда евро... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:28
2024-05-22T12:28
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Шведское правительство и партия "Шведские демократы" достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Украины на сумму 6,5 миллиарда евро на 2024-2026 годы, сообщает в среду правительство королевства. "Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы, по 25 миллиардов шведских крон (около 2,2 миллиарда евро) в год", - сказано в сообщении на сайте правительства. Общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (8,6 миллиарда евро), уточняется в сообщении. Власти отметили, что поддержка Украины должна оказываться таким образом, чтобы "не подорвать укрепление обороноспособности Швеции и не вытеснить другие необходимые реформы", касающиеся в том числе перевооружения страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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в мире, технологии, украина, россия, швеция, сергей лавров, шведские демократы, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, Шведские демократы, НАТО
Швеция выделит более шести миллиардов евро на военную поддержку Украины

Швеция создаст трехлетнюю программу военной поддержки Украины на €7 млрд

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Шведское правительство и партия "Шведские демократы" достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Украины на сумму 6,5 миллиарда евро на 2024-2026 годы, сообщает в среду правительство королевства.
"Правительство и "Шведские демократы" договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы, по 25 миллиардов шведских крон (около 2,2 миллиарда евро) в год", - сказано в сообщении на сайте правительства.
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Общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (8,6 миллиарда евро), уточняется в сообщении.
Власти отметили, что поддержка Украины должна оказываться таким образом, чтобы "не подорвать укрепление обороноспособности Швеции и не вытеснить другие необходимые реформы", касающиеся в том числе перевооружения страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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