https://ria.ru/20240522/shpak-1947649106.html
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса - РИА Новости, 22.05.2024
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса
Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
россия
леса
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906465128_0:1:3121:1757_1920x0_80_0_0_7174525b028c9f84a28631284c6c2738.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Сейчас мы с Рослесхозом и оператором "ЭРА-ГЛОНАСС" готовим информационные системы к передаче навигационной информации лесной техники во ФГИС ЛК - это система учета состояния лесного фонда… Сбор информации в режиме реального времени о местонахождении техники в лесу позволит качественно и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров. Также усиление контроля за передвижением техники по лесозаготовке и лесоперевозке позволит эффективно бороться с незаконной заготовкой древесины", - сказал Шпак. По его словам, в сентябре был запущен пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей. Они проходят клиентский путь по установке, настройке аппаратуры спутниковой навигации, передачи и контроля данных. Лесная техника будет мониториться с помощью российских устройств. "Те же самые отечественные платформы, как госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы и ведущей пассажирские перевозки во всех регионах России", - добавил замминистра. Как прокомментировал агентству генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, мониторинг будет осуществлять разработка компании - трекер с использованием гибридной связи, спутниковой и сотовой. "Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Техника работает на значительном удалении от населенных пунктов, автотрасс. Там, где физически не может быть доступна сотовая связь. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" - эффективный и удобный инструмент, который поможет владельцам лесной техники, лесхозам передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Рослесхоз при этом получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники", - добавил он. Требования об оснащении лесной техники аппаратурой спутниковой навигации вступают в силу 1 января 2025 года. Они позволят исполнить поручение президента о декриминализации лесного комплекса.
https://ria.ru/20240521/tsipr-1947507115.html
https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леса, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс
Россия, Леса, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ЭРА-ГЛОНАСС
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Сейчас мы с Рослесхозом и оператором "ЭРА-ГЛОНАС
С" готовим информационные системы к передаче навигационной информации лесной техники во ФГИС ЛК - это система учета состояния лесного фонда… Сбор информации в режиме реального времени о местонахождении техники в лесу позволит качественно и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров. Также усиление контроля за передвижением техники по лесозаготовке и лесоперевозке позволит эффективно бороться с незаконной заготовкой древесины", - сказал Шпак.
По его словам, в сентябре был запущен пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей
. Они проходят клиентский путь по установке, настройке аппаратуры спутниковой навигации, передачи и контроля данных.
Лесная техника будет мониториться с помощью российских устройств. "Те же самые отечественные платформы, как госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы и ведущей пассажирские перевозки во всех регионах России", - добавил замминистра.
Как прокомментировал агентству генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
, мониторинг будет осуществлять разработка компании - трекер с использованием гибридной связи, спутниковой и сотовой.
"Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Техника работает на значительном удалении от населенных пунктов, автотрасс. Там, где физически не может быть доступна сотовая связь. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" - эффективный и удобный инструмент, который поможет владельцам лесной техники, лесхозам передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Рослесхоз при этом получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники", - добавил он.
Требования об оснащении лесной техники аппаратурой спутниковой навигации вступают в силу 1 января 2025 года. Они позволят исполнить поручение президента о декриминализации лесного комплекса.