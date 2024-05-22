https://ria.ru/20240522/shpak-1947649106.html

Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса

Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса - РИА Новости, 22.05.2024

Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса

Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:54

2024-05-22T13:54

2024-05-22T13:54

россия

леса

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

эра-глонасс

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Сейчас мы с Рослесхозом и оператором "ЭРА-ГЛОНАСС" готовим информационные системы к передаче навигационной информации лесной техники во ФГИС ЛК - это система учета состояния лесного фонда… Сбор информации в режиме реального времени о местонахождении техники в лесу позволит качественно и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров. Также усиление контроля за передвижением техники по лесозаготовке и лесоперевозке позволит эффективно бороться с незаконной заготовкой древесины", - сказал Шпак. По его словам, в сентябре был запущен пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей. Они проходят клиентский путь по установке, настройке аппаратуры спутниковой навигации, передачи и контроля данных. Лесная техника будет мониториться с помощью российских устройств. "Те же самые отечественные платформы, как госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы и ведущей пассажирские перевозки во всех регионах России", - добавил замминистра. Как прокомментировал агентству генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, мониторинг будет осуществлять разработка компании - трекер с использованием гибридной связи, спутниковой и сотовой. "Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Техника работает на значительном удалении от населенных пунктов, автотрасс. Там, где физически не может быть доступна сотовая связь. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" - эффективный и удобный инструмент, который поможет владельцам лесной техники, лесхозам передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Рослесхоз при этом получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники", - добавил он. Требования об оснащении лесной техники аппаратурой спутниковой навигации вступают в силу 1 января 2025 года. Они позволят исполнить поручение президента о декриминализации лесного комплекса.

https://ria.ru/20240521/tsipr-1947507115.html

https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, леса, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс