Рейтинг@Mail.ru
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/shpak-1947649106.html
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса - РИА Новости, 22.05.2024
Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса
Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:54
2024-05-22T13:54
россия
леса
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906465128_0:1:3121:1757_1920x0_80_0_0_7174525b028c9f84a28631284c6c2738.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Сейчас мы с Рослесхозом и оператором "ЭРА-ГЛОНАСС" готовим информационные системы к передаче навигационной информации лесной техники во ФГИС ЛК - это система учета состояния лесного фонда… Сбор информации в режиме реального времени о местонахождении техники в лесу позволит качественно и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров. Также усиление контроля за передвижением техники по лесозаготовке и лесоперевозке позволит эффективно бороться с незаконной заготовкой древесины", - сказал Шпак. По его словам, в сентябре был запущен пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей. Они проходят клиентский путь по установке, настройке аппаратуры спутниковой навигации, передачи и контроля данных. Лесная техника будет мониториться с помощью российских устройств. "Те же самые отечественные платформы, как госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы и ведущей пассажирские перевозки во всех регионах России", - добавил замминистра. Как прокомментировал агентству генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, мониторинг будет осуществлять разработка компании - трекер с использованием гибридной связи, спутниковой и сотовой. "Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Техника работает на значительном удалении от населенных пунктов, автотрасс. Там, где физически не может быть доступна сотовая связь. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" - эффективный и удобный инструмент, который поможет владельцам лесной техники, лесхозам передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Рослесхоз при этом получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники", - добавил он. Требования об оснащении лесной техники аппаратурой спутниковой навигации вступают в силу 1 января 2025 года. Они позволят исполнить поручение президента о декриминализации лесного комплекса.
https://ria.ru/20240521/tsipr-1947507115.html
https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906465128_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_c333516d38dbe0f1fa6653a95415fcb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леса, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс
Россия, Леса, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ЭРА-ГЛОНАСС

Шпак: информсистемы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" поборются с вырубкой леса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационные системы от Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" позволят бороться с незаконной рубкой деревьев, а также оперативно реагировать на лесные пожары, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Сейчас мы с Рослесхозом и оператором "ЭРА-ГЛОНАСС" готовим информационные системы к передаче навигационной информации лесной техники во ФГИС ЛК - это система учета состояния лесного фонда… Сбор информации в режиме реального времени о местонахождении техники в лесу позволит качественно и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров. Также усиление контроля за передвижением техники по лесозаготовке и лесоперевозке позволит эффективно бороться с незаконной заготовкой древесины", - сказал Шпак.
Пленарная сессия IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде приняли участие делегации 14 стран
21 мая, 18:47
По его словам, в сентябре был запущен пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей. Они проходят клиентский путь по установке, настройке аппаратуры спутниковой навигации, передачи и контроля данных.
Лесная техника будет мониториться с помощью российских устройств. "Те же самые отечественные платформы, как госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы и ведущей пассажирские перевозки во всех регионах России", - добавил замминистра.
Как прокомментировал агентству генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, мониторинг будет осуществлять разработка компании - трекер с использованием гибридной связи, спутниковой и сотовой.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России
21 мая, 20:47
"Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Техника работает на значительном удалении от населенных пунктов, автотрасс. Там, где физически не может быть доступна сотовая связь. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" - эффективный и удобный инструмент, который поможет владельцам лесной техники, лесхозам передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Рослесхоз при этом получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники", - добавил он.
Требования об оснащении лесной техники аппаратурой спутниковой навигации вступают в силу 1 января 2025 года. Они позволят исполнить поручение президента о декриминализации лесного комплекса.
 
РоссияЛесаФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала