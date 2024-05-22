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Шохин предположил, когда могут быть озвучены некоторые налоговые изменения - РИА Новости, 22.05.2024
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12:50 22.05.2024 (обновлено: 13:54 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/shokhin-1947630769.html
Шохин предположил, когда могут быть озвучены некоторые налоговые изменения
Шохин предположил, когда могут быть озвучены некоторые налоговые изменения - РИА Новости, 22.05.2024
Шохин предположил, когда могут быть озвучены некоторые налоговые изменения
Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:50
2024-05-22T13:54
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Насколько я понимаю, завтра (глава Минфина) Антон Германович Силуанов вряд ли будет повторять то, что он сказал на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, он должен что-то и новенькое сказать. И я допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал Шохин журналистам в среду.Так он ответил на вопрос о том, когда он ожидает параметров изменения налоговой системы.Как отметил глава РСПП, на прошедшем экспертном совете был зафиксирован тезис о том, что "должна быть обеспечена стабильность фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы"."Безусловно, тут очень важно, чтобы речь шла о действительно и эффективном функционировании налоговой системы. В частности, стимулирующая роль налогов в части налога на прибыль бесспорна. И здесь уже многое сделано через различного рода инвестиционные вычеты, спецрежимы и так далее. Но мы считаем, что можно и больше, глубже продвигаться по линии этих налоговых вычетов", - добавил он.
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947198573.html
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экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин предположил, когда могут быть озвучены некоторые налоговые изменения

Шохин: некоторые налоговые изменения могут быть озвучены в парламенте в четверг

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Насколько я понимаю, завтра (глава Минфина) Антон Германович Силуанов вряд ли будет повторять то, что он сказал на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, он должен что-то и новенькое сказать. И я допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал Шохин журналистам в среду.
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Так он ответил на вопрос о том, когда он ожидает параметров изменения налоговой системы.
Как отметил глава РСПП, на прошедшем экспертном совете был зафиксирован тезис о том, что "должна быть обеспечена стабильность фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы".
"Безусловно, тут очень важно, чтобы речь шла о действительно и эффективном функционировании налоговой системы. В частности, стимулирующая роль налогов в части налога на прибыль бесспорна. И здесь уже многое сделано через различного рода инвестиционные вычеты, спецрежимы и так далее. Но мы считаем, что можно и больше, глубже продвигаться по линии этих налоговых вычетов", - добавил он.
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