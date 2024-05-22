https://ria.ru/20240522/sever-1947639064.html

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, отражены три контратаки украинских... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:13

2024-05-22T13:13

2024-05-22T13:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, отражены три контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что "отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области".По данным МО РФ, "потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей".Сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 122-мм боевая машина РСЗО "Град", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947596962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность