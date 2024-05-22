https://ria.ru/20240522/sever-1947639064.html
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, отражены три контратаки украинских... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:13
2024-05-22T13:13
2024-05-22T13:27
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, отражены три контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что "отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области".По данным МО РФ, "потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей".Сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 122-мм боевая машина РСЗО "Град", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в районе Волчанска и Липцев
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, отражены три контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что "отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск
и Липцы Харьковской области".
По данным МО РФ, "потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей".
Сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 122-мм боевая машина РСЗО "Град", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.