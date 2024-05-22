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Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной - РИА Новости, 22.05.2024
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11:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html
Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной
Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной - РИА Новости, 22.05.2024
Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной
Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:25
2024-05-22T11:25
в мире
украина
россия
корейский полуостров
владимир путин
рэнд пол
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова приводит The American Conservative."Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова", — говорится в материале.По мнению американского политика, украинские силы не смогут вновь захватить подконтрольные России области, поскольку ВСУ проигрывают российским военных в численности и не располагают достаточной военной мощью.Сенатор также подчеркнул, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного соглашения.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20240522/tni-1947593819.html
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в мире, украина, россия, корейский полуостров, владимир путин, рэнд пол, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Корейский полуостров, Владимир Путин, Рэнд Пол, Вооруженные силы Украины, Политика
Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной

Сенатор Рэнд Пол: Украину может ждать раздел по корейскому сценарию

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова приводит The American Conservative.
«
"Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова", — говорится в материале.
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Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
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