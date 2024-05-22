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Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени - РИА Новости, 22.05.2024
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07:44 22.05.2024 (обновлено: 11:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/samolet-1947567161.html
Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени
Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени - РИА Новости, 22.05.2024
Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени
Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:44
2024-05-22T11:23
тюмень
новый уренгой
происшествия
уфа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", – говорится в сообщении.Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.
https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html
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тюмень, новый уренгой, происшествия, уфа
Тюмень, Новый Уренгой, Происшествия, Уфа
Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени

Самолет Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики

© Центральное МСУТ СКР/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где пассажирский самолет сообщением "Уфа - Новый Уренгой" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тюмень "Рощино". 22 мая 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где пассажирский самолет сообщением Уфа - Новый Уренгой совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тюмень Рощино. 22 мая 2024
© Центральное МСУТ СКР/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где пассажирский самолет сообщением "Уфа - Новый Уренгой" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тюмень "Рощино". 22 мая 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«
"Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.
Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.
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ТюменьНовый УренгойПроисшествияУфа
 
 
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