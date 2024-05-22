https://ria.ru/20240522/samolet-1947567161.html

Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени

Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени - РИА Новости, 22.05.2024

Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени

Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:44

2024-05-22T07:44

2024-05-22T11:23

тюмень

новый уренгой

происшествия

уфа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", – говорится в сообщении.Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.

https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html

тюмень

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тюмень, новый уренгой, происшествия, уфа