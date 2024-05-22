Самолет, выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени
Самолет Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики
© Центральное МСУТ СКР/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где пассажирский самолет сообщением "Уфа - Новый Уренгой" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тюмень "Рощино". 22 мая 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где пассажирский самолет сообщением "Уфа - Новый Уренгой" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тюмень "Рощино". 22 мая 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
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"Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.
Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.
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