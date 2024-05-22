https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947610062.html
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2024
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:43
2024-05-22T11:43
2024-05-22T11:43
россия
москва
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы приняли обязательство действовать в рамках центральных количественных ограничений договора по боезарядам и носителям. Этим сказано все, никаких отклонений от этой позиции нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли РФ засчитывать в лимитах по ДСНВ принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".
https://ria.ru/20240509/ryabkov-1944892884.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей рябков
Россия, Москва, Сергей Рябков
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: принятие на вооружение МБР "Булава" не нарушает лимиты по ДСНВ