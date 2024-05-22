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Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2024
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11:43 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947610062.html
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2024
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:43
2024-05-22T11:43
россия
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы приняли обязательство действовать в рамках центральных количественных ограничений договора по боезарядам и носителям. Этим сказано все, никаких отклонений от этой позиции нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли РФ засчитывать в лимитах по ДСНВ принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".
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россия, москва, сергей рябков
Россия, Москва, Сергей Рябков
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: принятие на вооружение МБР "Булава" не нарушает лимиты по ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приняли обязательство действовать в рамках центральных количественных ограничений договора по боезарядам и носителям. Этим сказано все, никаких отклонений от этой позиции нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли РФ засчитывать в лимитах по ДСНВ принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания
9 мая, 11:15
 
РоссияМоскваСергей Рябков
 
 
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