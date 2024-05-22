https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947610062.html

Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков

Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2024

Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков

Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:43

2024-05-22T11:43

2024-05-22T11:43

россия

москва

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР "Булава" не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы приняли обязательство действовать в рамках центральных количественных ограничений договора по боезарядам и носителям. Этим сказано все, никаких отклонений от этой позиции нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли РФ засчитывать в лимитах по ДСНВ принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".

https://ria.ru/20240509/ryabkov-1944892884.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сергей рябков