https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947602100.html
Рябков высказался о позиции США по космической безопасности
Рябков высказался о позиции США по космической безопасности - РИА Новости, 22.05.2024
Рябков высказался о позиции США по космической безопасности
Россия вместе с рядом других государств продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:14
2024-05-22T11:14
2024-05-22T11:23
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия вместе с рядом других государств продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцы могут говорить все что угодно, а наша политика от этого не меняется. И если они реально были бы заинтересованы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к сфере российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/ryabkov-1944892884.html
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космос - риа наука, сша, россия
Космос - РИА Наука, США, Россия
Рябков высказался о позиции США по космической безопасности
Рябков: если США хотят безопасного космоса, им стоит обдумать предложения РФ