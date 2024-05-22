https://ria.ru/20240522/rumyniya-1947749664.html

Румыния не будет отправлять военных на Украину, заявил Йоханнис

Румыния не будет отправлять военных на Украину, заявил Йоханнис - РИА Новости, 22.05.2024

Румыния не будет отправлять военных на Украину, заявил Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в среду, что его страна не будет отправлять военных на Украину. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:42

2024-05-22T19:42

2024-05-22T19:42

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нато

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в среду, что его страна не будет отправлять военных на Украину. Ранее глава румынской армии Георгицэ Влад заявил, что существует риск эскалации конфликта на Украине. В связи с этим журналисты на брифинге спросили Йоханниса, рассматривает ли Бухарест отправку солдат на Украину в качестве помощи. "Румыния не будет отправлять солдат на Украину. Точка", - заявил Йоханнис в ответ. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день не существует прямой военной угрозы для самой Румынии, хотя министерство обороны рассматривает любые возможные сценарии. "Румыния – безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Не нужно паниковать или думать, что Румыния находится под угрозой. Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками", - заверил президент. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

https://ria.ru/20240127/voyna-1923828337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, россия, клаус йоханнис, сергей лавров, нато