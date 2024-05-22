https://ria.ru/20240522/rosstat-1947745180.html

В России подешевели помидоры и огурцы

В России подешевели помидоры и огурцы - РИА Новости, 22.05.2024

В России подешевели помидоры и огурцы

Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель, подорожали, следует из РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:18

2024-05-22T19:18

2024-05-22T19:19

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель, подорожали, следует из материалов Росстата. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 14 по 20 мая подешевели в России на 10,4%, а помидоры – на 6,1%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,7%. Выросли цены на морковь – на 4,7%, картофель - на 7,9%, яблоки - на 1,5%, бананы - на 0,6%, репчатый лук - на 6,9%, свеклу – на 4,2% и белокочанную капусту - на 3,2%. "За период с 14 по 20 мая 2024 года цены изменились: на баранину, консервы мясные для детского питания +0,6%, мясо кур и маргарин +0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог, муку пшеничную, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сахар-песок, чай черный, печенье, макаронные изделия и рис +0,1%", - говорится в документе. Куриные яйца подешевели на 1,6%, гречневая крупа и пшено - на 0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и вермишель - на 0,1%.

https://ria.ru/20240522/sok-1947678177.html

https://ria.ru/20240428/mosstat-1942900477.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)