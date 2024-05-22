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В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
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11:43 22.05.2024 (обновлено: 10:46 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/rosobrnadzor-1947825835.html
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024
Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T11:43
2024-05-23T10:46
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
школа
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной Рособрнадзором. "Примерно 700 тысяч участников ЕГЭ, в том числе 609 тысяч выпускников текущего года", - следует из данных таблицы. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), школа
Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Школа

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной Рособрнадзором.
«
"Примерно 700 тысяч участников ЕГЭ, в том числе 609 тысяч выпускников текущего года", - следует из данных таблицы.
Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024
Вчера, 10:38
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Школа
 
 
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