https://ria.ru/20240522/rosobrnadzor-1947825835.html

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024

Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T11:43

2024-05-22T11:43

2024-05-23T10:46

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824275_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_24ea43480115db42a4139d1576b83621.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной Рособрнадзором. "Примерно 700 тысяч участников ЕГЭ, в том числе 609 тысяч выпускников текущего года", - следует из данных таблицы. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20240522/rosobrnadzor-1947823035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), школа