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В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ-2024
Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T11:43
2024-05-22T11:43
2024-05-23T10:46
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ-2024 в основной период, следует из таблицы общих сведений об основном периоде ЕГЭ-2024, представленной Рособрнадзором. "Примерно 700 тысяч участников ЕГЭ, в том числе 609 тысяч выпускников текущего года", - следует из данных таблицы. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
https://ria.ru/20240522/rosobrnadzor-1947823035.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), школа
Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Школа