https://ria.ru/20240522/rosobrnadzor-1947823035.html

Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024

Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024

Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024

Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран планируют сдать ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов, следует из данных, которые... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T10:38

2024-05-22T10:38

2024-05-23T10:44

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран планируют сдать ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов, следует из данных, которые представил Рособрнадзор во время пресс-конференции "ЕГЭ-2024: старт основного периода". "В 54 странах будет проходить ЕГЭ, в 77 пунктах проведения экзамена за рубежом. У нас в этом году будет сдавать более двух тысяч наших сограждан, по той или иной причине находящихся за пределами (России)", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что в основном пункты, где можно сдать ЕГЭ, находятся при посольствах. По словам Музаева, механизм сдачи ЕГЭ за рубежом налажен, все скрупулезно проверяется, чтобы экзамен проходил по тем же требованиям и принципам, что и в РФ. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ -2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование