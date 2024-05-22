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Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024
Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 23.05.2024
Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран сдадут ЕГЭ-2024
Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран планируют сдать ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов, следует из данных, которые... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T10:38
2024-05-22T10:38
2024-05-23T10:44
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более двух тысяч школьников из 54 зарубежных стран планируют сдать ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов, следует из данных, которые представил Рособрнадзор во время пресс-конференции "ЕГЭ-2024: старт основного периода". "В 54 странах будет проходить ЕГЭ, в 77 пунктах проведения экзамена за рубежом. У нас в этом году будет сдавать более двух тысяч наших сограждан, по той или иной причине находящихся за пределами (России)", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что в основном пункты, где можно сдать ЕГЭ, находятся при посольствах. По словам Музаева, механизм сдачи ЕГЭ за рубежом налажен, все скрупулезно проверяется, чтобы экзамен проходил по тем же требованиям и принципам, что и в РФ. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ -2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование